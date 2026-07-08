وی با بیان اینکه عرصه فرهنگ مرزهای ظریفی دارد تصریح کرد: باید مراقبت شود که برنامه‌ها و رویکردهای فرهنگی از این مرزهای ظریف خارج نشوند؛ چرا که عبور از آن به ماهیت فرهنگ و هنر آسیب وارد می‌کند.

استاندار فارس با اشاره به تنوع گسترده مخاطبان در حوزه فرهنگ و هنر افزود: وظیفه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت طیف متنوعی از گروه‌های اجتماعی و فرهنگی است؛ از افرادی که با موسیقی و انواع هنرها سروکار دارند تا کسانی که در محافل قرآنی، مذهبی و مساجد حضور فعال دارند. به گفته وی، هنر مدیریت فرهنگی در آن است که برای همه این اقشار، متناسب با ویژگی‌ها و نیازهایشان برنامه‌ریزی دقیق و متوازن داشته باشد.

در حکمرانی، هیچ گروهی نباید نادیده گرفته شود

امیری ادامه داد: در حکمرانی، هیچ گروهی نباید نادیده گرفته شود و برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که همه طیف‌های جامعه، با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، بتوانند حول ارزش‌های مشترک و هویت‌بخش زندگی کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه ایجاد تمدن امری دفعی و خلق‌الساعه نیست، تصریح کرد: تمدن در گذر زمان و از طریق تلید و پیوند تدریجی عناصر مختلف فرهنگی شکل می‌گیرد و زمانی ماندگار می‌شود که تولیدات فرهنگی در حوزه‌هایی همچون شعر، هنر و معماری، فاخر باشند.

وی وظیفه نهادهای فرهنگی استان را تمرکز بر تولید آثار فاخر و ماندگار دانست و گفت: آنچه می‌تواند در تاریخ باقی بماند، تولیدات سطحی و مقطعی نیست، بلکه آثاری فاخر است که از استحکام لازم برخوردار باشند.

امیری با تأکید بر اینکه با توجه به رویکرد دولت در توجه به ظرفیت‌های استانی، هر مدیرکل باید به جایگاه و شأن مدیریتی خود باور داشته باشد، یادآور شد: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی و تمدنی، باید توان سیاستگذاری، ایده‌پردازی و تولید محتوای مستقل را تقویت کند و در انتظار برنامه‌ریزی از مرکز نماند.

فعالیت فرهنگی بدون اثرگذاری اجتماعی، به سطحی محدود تقلیل می‌یابد

استاندار فارس با اشاره به اینکه فعالیت فرهنگی بدون اثرگذاری اجتماعی، به سطحی محدود تقلیل می‌یابد، گفت: رویداد فرهنگی زمانی معنا پیدا می‌کند که در جامعه موج و جریان ایجاد کند و دارای ظهور بیرونی و اثر ملموس در میان مردم باشد.

وی با اشاره به تغییر برخی پارادایم‌های اجتماعی و فرهنگی در پی وقایع و جنگ‌های اخیر، بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جدید تأکید کرد و افزود: در این زمینه باید به صورت مستند، هدفمند و با استفاده از ظرفیت تولید محتوا، آثار هنری و پژوهش، به تحولات پساجنگ پرداخته شود.

امیری همچنین استفاده از اتاق‌های فکر، ظرفیت نخبگان و همکاری با دانشگاه‌ها را برای تحلیل این پدیده‌ها ضروری دانست و گفت: تصمیم‌سازی فرهنگی بدون پشتوانه فکری و علمی، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط پیچیده امروز جامعه باشد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مالکیت‌های فکری در حوزه‌هایی مانند موسیقی، آیین‌ها، رسوم و فرهنگ فولکلور اشاره کرد و گفت: هرچند کشور هنوز به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله «برن» نپیوسته است، اما این موضوع نباید مانع از فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ثبت مالکیت فکری آثار فرهنگی و هنری در سطح ملی شود.

وی تقویت انجمن‌های شعر و ادب را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: این انجمن‌ها از نیروهای دغدغه‌مند و اثرگذار فرهنگی هستند که نقش مهمی در تولید و تداوم جریان‌های فرهنگی استان دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

استفاده از ظرفیت هنرمندان، اهالی فرهنگ و رسانه برای تبیین تجاوز به ورزشگاه لامرد

امیری استفاده از ظرفیت هنرمندان، اهالی فرهنگ و رسانه را برای تبیین تجاوز به ورزشگاه لامرد ضروری توصیف و خاطرنشان کرد: روایتگری این رخداد که نشان دهنده عمق خباثت دشمنان علیه مردم بی‌پناه و کودکان با سلاح‌های کشتار جمعی بود با زبان هنر تأثیرگذارتر و جریان‌سازتر خواهد بود.

استاندار فارس همچنین با تأکید بر اینکه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید صرفاً یک دستگاه اجرایی تلقی شود، تصریح کرد: این مجموعه باید نقش سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده را در حوزه فرهنگ استان ایفا کند.

وی بر ضرورت ایجاد ارتباط ساختارمند میان بخش‌های مختلف فرهنگی استان، از جمله حوزه هنری انقلاب اسلامی، دانشکده‌های علوم قرآنی و دیگر نهادهای فرهنگی تأکید کرد و افزود: باید از عملکردهای جزیره‌ای جلوگیری و زمینه همگرایی همه ظرفیت‌های فرهنگی استان در یک مسیر مشترک فراهم شود.

امیری با بیان اینکه قرآن باید به عنوان «کتاب زندگی» در جامعه معرفی شود، گفت: نباید فعالیت‌های قرآنی به برنامه‌های مناسبت‌محور یا محدود به جلسات خاص تقلیل یابد، بلکه باید تلاش شود مفاهیم و آموزه‌های قرآنی در روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردم جاری شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر بازشناسی و تکریم مفاخر استان تأکید کرد و افزود: در معرفی شخصیت‌های فرهنگی و هنری فارس، باید از تحریف تاریخ پرهیز شود و بزرگانی که در دوره‌های مختلف به فرهنگ و هنر این سرزمین خدمت کرده‌اند، به درستی شناسانده شوند.

استاندار فارس، آموزش خبرنگاران و بررسی صلاحیت حرفه‌ای آنان را از الزامات حوزه رسانه دانست و گفت: نظارت بر فضای مجازی و مدیریت افکار عمومی، به‌ویژه در شرایط پساجنگ، از وظایف مهم و راهبردی حوزه فرهنگ است.

وی تأکید کرد: در این حوزه باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و برنامه‌ریزی عمل شود تا از شکل‌گیری روایت‌های نادرست جلوگیری شود.

در این دیدار که سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز حضور داشت، پیش از سخنان استاندار، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، جمشید رضایی معاون فرهنگی و امور رسانه‌ای، مهدی احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع، سولماز دهقانی معاون هنری و امور سینمایی، سارا گرگین رئیس گروه قرآن و عترت و سید علی‌اصغر محدث مدیر روابط عمومی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این اداره کل و اقدامات حوزه فرهنگ و هنر فارس ارائه دادند.