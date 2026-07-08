به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش در این‌باره گفت: همزمان با فرارسیدن روزهای گرم تیرماه، برداشت آلو «قطره طلا» که از ارقام زودرس، باکیفیت و بازارپسند کشور محسوب می‌شود، در باغات استان قزوین آغاز شده است.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت این رقم در استان بیش از 100 هکتار است، افزود: محصول برداشت‌شده علاوه بر تأمین نیاز بازار تازه‌خوری، به صنایع تبدیلی از جمله تولید لواشک، مربا و خشکبار نیز اختصاص خواهد یافت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، رنگ زرد مایل به طلایی، بافت نرم و طعم شیرین را از مهم‌ترین ویژگی‌های آلو «قطره طلا» برشمرد و گفت: همین ویژگی‌ها موجب افزایش تقاضای این محصول در بازار شده است.

پیله‌فروش خاطرنشان کرد: برداشت این محصول در باغات مناطق معتدل استان از اوایل تیرماه آغاز شده و تا نیمه نخست مردادماه ادامه خواهد داشت. عملیات برداشت نیز در بیشتر باغات به‌صورت دستی انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های باغبانی استان قزوین تأکید کرد: اقلیم متنوع، شرایط مناسب تولید و توان تخصصی باغداران، قزوین را به یکی از قطب‌های تولید میوه‌های دانه‌دار و هسته‌دار کشور تبدیل کرده است.

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