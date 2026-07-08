مصدومیت ۱۰۲ نفر در ۴۸ ساعت؛ اورژانس چهارمحال و بختیاری هشدار داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرگس عسگری امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این آمار اظهار کرد: کارشناسان اورژانس در این مدت به ده ها مأموریت ترافیکی اعزام شدند و به تمام مصدومان خدمات فوریتهای پزشکی ارائه شد.

وی با اشاره به وقوع دو حادثه ویژه در این بازه زمانی گفت: در محور کوهرنگ، برخورد خودروی پراید با سمند ۹ مصدوم بر جای گذاشت که پس از درمان اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین در شهرکرد، تصادف دو دستگاه پژو پارس منجر به مصدومیت ۷ نفر شد که خوشبختانه حال عمومی آنها مساعد است.

عسگری با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این حوادث قابل پیشگیری است از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، خودداری از سبقت و انحراف غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی خسته، از بروز فاجعه های تلخ جلوگیری کنند.

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