در دومین جلسه کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه انجام شد:
تعیین تکلیف 12پرونده اراضی و قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی فارس/ برنهاد: اراضی راکد فسخ و به سرمایهگذاران واقعی واگذار می شود
دومین جلسه سال ۱۴۰۵ کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی فارس برگزار و 12پرونده در این جلسه تعیین تکلیف شد .
به گزارش ایلنا این نشست در اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با حضور نمایندگان استانداری فارس، دستگاه قضایی و اعضای کارگروه برگزار شد و هدف از آن، ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی غیرفعال و بازگرداندن این ظرفیتها به مسیر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال است که در مجموع و با برگزاری دومین جلسه، از ابتدای امسال تاکنون 34پرونده تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این جلسه از تداوم اجرای برنامه ساماندهی اراضی و قراردادهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: با برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش و کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه ، روند تعیین تکلیف طرحهای غیرفعال با جدیت دنبال میشود تا اراضی راکد از چرخه توقف خارج و در اختیار سرمایهگذاران دارای اهلیت برای توسعه تولید و اشتغال قرار گیرد.
عباس برنهاد با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این پروندهها مربوط به طرحهایی بود که در سالهای گذشته زمین صنعتی دریافت کرده و با وجود برخورداری از فرصتها و مهلتهای قانونی برای اجرای طرح، پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته و اقدام مؤثری برای راهاندازی واحد تولیدی انجام نداده بودند.
وی تصریح کرد: با بررسی مستندات و وضعیت هر پرونده، تصمیمات لازم مطابق ضوابط و مقررات اتخاذ شد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه بهرهبرداری مؤثر از اراضی صنعتی فراهم شود.
تعیین تکلیف ۳۴ پرونده در دو جلسه نخست سال
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به عملکرد کارگروه در سال جاری اظهار داشت: در مجموع دو جلسه برگزار شده کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵، تاکنون ۳۴ پرونده مربوط به اراضی و قراردادهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: این روند با هدف جلوگیری از راکد ماندن سرمایههای ملی، افزایش بهرهوری از اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران توانمند و دارای برنامه اجرایی ادامه خواهد یافت. اراضی صنعتی باید در خدمت تولید باشند.
برنهاد با تأکید بر اینکه اراضی صنعتی سرمایههای ملی هستند، گفت: واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی صرفاً با هدف ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه سرمایهگذاری و اشتغال انجام میشود و نگهداری این اراضی بدون پیشرفت فیزیکی ، مغایر با اهداف توسعه صنعتی کشور است.
وی ادامه داد: در مواردی که سرمایهگذار پس از گذشت سالها و با وجود بهرهمندی از فرصتهای قانونی، اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نداده باشد، مطابق قوانین و مقررات، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری زمین در دستور کار قرار میگیرد.
زمینهسازی برای حضور سرمایهگذاران دارای اهلیت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اظهار کرد: تعیین تکلیف قراردادها و اراضی راکد، فرصت واگذاری مجدد این اراضی به سرمایهگذاران دارای اهلیت، توان مالی و برنامه اجرایی را فراهم میکند؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، تکمیل ظرفیت شهرکهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار خواهد داشت.
برنهاد در پایان با اشاره به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و قضایی استان در اجرای این مأموریت گفت: عزم مشترکی در استان برای تعیین تکلیف اراضی راکد و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه وجود دارد و این روند تا بازگشت کامل اراضی بلااستفاده به چرخه تولید و سرمایهگذاری با جدیت ادامه خواهد یافت.