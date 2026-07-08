به گزارش ایلنا از بندرعباس، اداره‌کل فرودگاه‌های استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان و مسافران، اعلام کرد که در پی حمله شب گذشته به شهر بندرعباس، هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌ها، تجهیزات و تأسیسات فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ وارد نشده و تمامی بخش‌های فرودگاه در آمادگی کامل برای ارائه خدمات قرار دارند.

در این اطلاعیه آمده است که با توجه به اجرای دستورالعمل‌های امنیت پرواز و مدیریت فضای پروازی کشور، برخی تغییرات در برنامه پروازها اعمال شده است.

بر این اساس، پرواز صبح امروز شرکت هواپیمایی کیش‌ایر در مسیر بندرعباس ـ مشهد لغو شده است.

همچنین درباره پروازهای شرکت هواپیمایی سپهران نیز اعلام شده که تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر لغو یا ابطال پروازها از سوی این شرکت دریافت نشده است.

اداره‌کل فرودگاه‌های هرمزگان از مسافران خواسته است پیش از عزیمت به فرودگاه، برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها با سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس به شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که حفظ ایمنی، امنیت و آرامش مسافران در اولویت قرار دارد و هرگونه تغییر احتمالی در برنامه پروازها از طریق مراجع و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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