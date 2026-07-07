ستون دود بندرعباس ناشی از حمله دشمن به شناورهای صیادی مردم است

به گزارش ایلنا، حمید رضا محمد حسینی مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان اظهار کرد: ستون دود در بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه دشمن به شناورهای صیادی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: دود سیاه در پشت بازار ماهی فروشان بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه های دشمن به اسکله صیادی بندرعباس و آتش گرفتن تعدادی از قایق های صیادی مردمی است.