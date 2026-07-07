ستون دود بندرعباس ناشی از حمله دشمن به شناورهای صیادی مردم است
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: دود موجود در آسمان بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه های دشمن به شناورهای صیادی مردم بوده که در اسکله صیادی پارک بودند.
به گزارش ایلنا، حمید رضا محمد حسینی مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان اظهار کرد: ستون دود در بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه دشمن به شناورهای صیادی مردم است.
وی خاطرنشان کرد: دود سیاه در پشت بازار ماهی فروشان بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه های دشمن به اسکله صیادی بندرعباس و آتش گرفتن تعدادی از قایق های صیادی مردمی است.