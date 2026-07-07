خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستون دود بندرعباس ناشی از حمله دشمن به شناورهای صیادی مردم است

ستون دود بندرعباس ناشی از حمله دشمن به شناورهای صیادی مردم است
کد خبر : 1810199
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: دود موجود در آسمان بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه های دشمن به شناورهای صیادی مردم بوده که در اسکله صیادی پارک بودند.

به گزارش ایلنا، حمید رضا محمد حسینی مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان اظهار کرد: ستون دود در بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه دشمن به شناورهای صیادی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: دود سیاه در پشت بازار ماهی فروشان بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه های دشمن به اسکله صیادی بندرعباس و آتش گرفتن تعدادی از قایق های صیادی مردمی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی