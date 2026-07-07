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روابط‌عمومی اورژانس استان همدان اعلام کرد:

7 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی جک در محور مواصلاتی ملایر به اراک

7 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی جک در محور مواصلاتی ملایر به اراک
کد خبر : 1810146
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روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری جک در محور مواصلاتی ملایر به اراک 7 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری جک در محور مواصلاتی ملایر به اراک به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس 115 استان همدان اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 تیم از اورژانس شهرستان ملایر به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت مصدومان حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه رانندگی 7 نفر شامل 5 زن و 2 مرد دچار مصدومیت و جراحت شدند. تمامی مصدومان این حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین شهرستان ملایر اعزام شدند.

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