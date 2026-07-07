به گزارش ایلنا ازرشت،محمد دادرس با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده وزش باد و افزایش نسبی ارتفاع موج دریا در استان است گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از امروز تا ظهر پنجشنبه هشدار زرد صادر شد.

وی همچنین با بیان اینکه ارتفاع موج دریای خزر در این مدت تا یک متر پیش بینی شده است افزود: بر این اساس شرایط دریای خزر برای فعالیت‌های دریایی از جمله شنا، تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر و تردد کشتی‌های تجاری، فعالیت‌های شیلاتی و فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحلی مناسب نیست.

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