خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریای خزر در روز‌های پایانی هفته مواج است

دریای خزر در روز‌های پایانی هفته مواج است
کد خبر : 1810084
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر از اواخر وقت امروز تا ظهر پنجشنبه غالباً نامناسب است.

به گزارش ایلنا ازرشت،محمد دادرس با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده وزش باد و افزایش نسبی ارتفاع موج دریا در استان است گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از امروز تا ظهر پنجشنبه هشدار زرد صادر شد.

وی همچنین با بیان اینکه ارتفاع موج دریای خزر در این مدت تا یک متر پیش بینی شده است افزود: بر این اساس شرایط دریای خزر برای فعالیت‌های دریایی از جمله شنا، تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر و تردد کشتی‌های تجاری، فعالیت‌های شیلاتی و فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحلی مناسب نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی