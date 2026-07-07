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طوفان با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید/ تداوم وزش باد شدید در شمال سیستان و بلوچستان

طوفان با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید/ تداوم وزش باد شدید در شمال سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1810082
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: سرعت وزش باد در ایستگاه فرودگاهی زابل بامداد دوشنبه ۱۶ تیرماه به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و وزش باد شدید همراه با گردوخاک تا اواخر هفته در شمال استان تداوم خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بامداد روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در ایستگاه فرودگاهی زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، تا اواخر هفته در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید ادامه خواهد داشت و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک، کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست در زمان وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز با توجه به احتمال کاهش دید، احتیاط لازم را در ترددهای جاده‌ای داشته باشند.

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