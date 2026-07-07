مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان خبر داد:
مهار آتش در 1.5 هکتار از اراضی حفاظت شده کوهشیر بخش دهبکری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان به وقوع حادثه آتشسوزی در اراضی حفاظت شده استان اشاره کرده و گفت: آتش در 1.5 هکتار از اراضی حفاظت شده کوهشیر بخش دهبکری از توابع شهرستان بم این استان با تلاش نیروهای امدادی و مردمی کنترل و مهار شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا ابوالحسنی در این رابطه افزود: این آتشسوزی با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای امدادی، آتشنشانی، شهرداری دهبکری و مشارکت حدود 20 نفر از مردم محلی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و کمترین خسارت را به عرصههای جنگلی و مرتعی منطقه وارد کرد.
وی بیان داشت: منطقه حفاظت شده کوهشیر، پوشش مرتعی با گونه غلب گیاه درمنه دارد که جزء اراضی ارزشمند به لحاظ پوشش گیاهی و مرتع و حیات جانوری منطقه محسوب میشود. در ارزیابیهای عامل انسانی باعث وقوع حریق در منطقه شده است. وجود بطریهای شیشهای و پلاستیکی از دلایل وقوع حریق است.