به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی افزود: نخستین حادثه رانندگی بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 با یک دستگاه وانت‌نیسان در محور مواصلاتی گنج‌افروز به بابل‌کنار رخ داد. پس از اعلام گزارش این حادثه رانندگی، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس ریگ‌چشمه و سیدکلا به محل وقوع حادثه فوق اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه رانندگی 6 مصدوم برجای گذاشت که این مصدومان شامل یک زن 18 ساله، 3 زن 38 ساله، یک زن 47 ساله و یک کودک 5 ساله هستند. مصدومان به دلیل آسیب‌هایی از جمله ضربه به سر و صدمات متعدد بدنی، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: دومین حادثه رانندگی نیز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با یک دستگاه خودروی سواری سمند در ورودی پارک جنگلی بزچفت در محور مواصلاتی گنج‌افروز به بابل‌کنار اتفاق افتاد.

لعلی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه اشاره کرده و تصریح کرد: پس از اعلام گزارش این حادثه رانندگی، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس ریگ‌چشمه، هلیدشت و سیدکلا به محل وقوع حادثه اعزام شدند. این حادثه 10 مصدوم برجای گذاشت که این مصدومان شامل 6 زن 21 تا 53 ساله و 4 مرد 15 تا 58 ساله بودند.

وی به اقدامات درمانی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت مصدومان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: مصدومان این حادثه به دلیل آسیب‌هایی از جمله ضربه به سر و صدمات متعدد بدنی بودند. تمامی 10 مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی، به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

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