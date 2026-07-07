ادارات سیستان و بلوچستان چهارشنبه برای حضور در آیین وداع با رهبر شهید تعطیل شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با دستور استاندار و بهمنظور فراهمسازی شرایط حضور مردم و کارکنان دستگاههای اجرایی در آیین سوگواری و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل است.
به گزارش ایلنا، عباسعلی ارجمندی روز سهشنبه اظهار کرد: این تصمیم به دستور منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، و با هدف فراهم کردن زمینه حضور هماستانیها و کارکنان دولت در آیین بدرقه، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان در مشهد مقدس اتخاذ شده است.
وی افزود: مراکز درمانی، امدادی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، گمرکات، بازارچههای مرزی، بخش حملونقل، پایانهها، مراکز اقتصادی و سایر واحدهای خدماترسان از این تعطیلی مستثنا هستند و خدمات خود را بهصورت مستمر به مردم ارائه خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: بانکها و مؤسسات مالی نیز از طریق شعب کشیک در روز چهارشنبه فعال بوده و خدمات بانکی مورد نیاز شهروندان را ارائه خواهند کرد.