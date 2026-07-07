معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خبر داد:
کاهش بیسابقه آمار سرقتهای محمولهای در محورهای مواصلاتی استان مرکزی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: آمار سرقتهای محمولهای در جادههای ترانزیتی این استان کاهش بیسابقهای داشته است. حضور مستمر و تقویت شده نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین همکاری نیروهای مردمی در محورهای مواصلاتی استان، منجر به رسیدن آمار سرقتهای محمولهای از اسفند ماه سال گذشته تاکنون به عدد صفر رسیده است.
به گزارش ایلنا، محسن خیرمند افزود: صفر شدن آمار سرقت محمولهها، نه تنها امنیت جادهای را تأمین میکند، بلکه باعث کاهش هزینههای بیمهای و جلوگیری از ضرر و زیان سنگین برای بخش حملونقل و صنایع استان میگردد. این کاهش محسوس، به ویژه در محورهای پرتردد شهرستانهای ساوه و دلیجان، نتیجه مستقیم برنامهریزیهای امنیتی و حضور مداوم ضابطان در محورهای مواصلاتی است.
وی به دلایلی که سبب شده است محورهای مواصلاتی استان همواره هدف گروههای سرقت قرار بگیرد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: محورهای مواصلاتی استان مرکزی به دلیل قرارگیری در گلوگاههای ترانزیتی، همواره هدف اصلی گروههای سرقت سازمانیافته بوده است. در این راستا باید با هماهنگی میان دستگاههای قضایی و نیروهای انتظامی عملیاتهای پیشگیرانهای طراحی و اجرایی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: برنامهریزیها تنها محدود به واکنش پس از وقوع جرم نیست، بلکه با تکیه بر اطلاعات و پایش دقیق ترددها در جادهها، تلاش شده است تا پیش از وقوع هرگونه فعالیت مجرمانه، شرایط برای پیشگیری فراهم شود. این رویکرد پیشگیرانه، عامل اصلی در تغییر وضعیت از حالت «واکنشی» به حالت «کنترلی» در امنیت جادهای استان است.
خیرمند تصریح کرد: علاوه بر کاهش چشمگیر سرقتها، آمار تصادفات نیز روند نزولی داشته است. هرچند با بازگشایی بخشی از کنارگذر اراک به عنوان آزادراه، شاهد افزایش مقطعی در تصادفات بودهایم که نیاز به پایش بیشتری دارد. دستگاههای قضایی و امنیتی آمادگی دارند تا با بهرهگیری از جدیدترین ابزارها و روشهای نظارتی، امنیت جادههای استان را برای تردد بیدغدغه کالاها و مسافران تضمین کنند.