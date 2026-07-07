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حریق گسترده باغ در منطقه چوگیا شیراز

حریق گسترده باغ در منطقه چوگیا شیراز
کد خبر : 1810057
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از عملیات اطفای حریق در یک باغ واقع در منطقه چوگیا خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۴:۰۴ امروز ۱۶ تیرماه گزارش وقوع حریق در یک باغ واقع در منطقه چوگیا به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۲۰ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان از لحظات اولیه در محل حضور یافته و با به‌کارگیری تجهیزات و امکانات لازم، عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به مناطق اطراف را در دستور کار قرار داده‌اند.

حریق گسترده باغ در منطقه چوگیا شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با بیان اینکه عملیات مهار حریق همچنان ادامه دارد، گفت: اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع آتش‌سوزی، میزان خسارات و سایر جزئیات پس از پایان عملیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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