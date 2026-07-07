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راز خودزنی مرگبار در فیروزآباد فاش شد/ برادر قاتل از آب درآمد

راز خودزنی مرگبار در فیروزآباد فاش شد/ برادر قاتل از آب درآمد
کد خبر : 1810054
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فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف حقیقت یک پرونده مرگ مشکوک خبر داد و گفت: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد حادثه‌ای که در ابتدا به‌عنوان خودزنی گزارش شده بود، در واقع یک قتل خانوادگی بوده و قاتل که برادر مقتول است، دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی  اظهار کرد: نهم تیرماه سال جاری، در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی در یکی از محله‌های شهرستان فیروزآباد با استفاده از یک شیء نوک‌تیز در منزل اقدام به خودزنی کرده و جان باخته است، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اولیه، تحقیقات میدانی و اقدامات فنی، به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد ماجرا فراتر از یک خودزنی است. در ادامه مشخص شد مرد ۴۸ ساله توسط برادر ۴۰ ساله خود با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضایی، متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. وی در بازجویی‌های اولیه به قتل برادر خود اعتراف کرد و انگیزه این اقدام را اعتیاد شدید مقتول به مواد مخدر، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش مستمر برای اعضای خانواده عنوان کرد.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد، از شهروندان خواست در مواجهه با اعضای خانواده دارای اعتیاد یا رفتارهای آسیب‌زا، از هرگونه اقدام خودسرانه، خشونت‌آمیز و خارج از چارچوب قانون پرهیز کنند و مشکلات را از طریق مراجع قانونی و نهادهای مسئول پیگیری کنند.

 

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