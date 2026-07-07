توقیف بیش از ۷ میلیارد تومان سوخت قاچاق در تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سلیمان رزاقی در تشریح این خبر گفت: پرونده متهم به قاچاق ۶۵ هزار و ۸۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۳۴ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۷۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

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