توقیف بیش از ۷ میلیارد تومان سوخت قاچاق در تاکستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات ۷۱ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در تاکستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سلیمان رزاقی در تشریح این خبر گفت: پرونده متهم به قاچاق ۶۵ هزار و ۸۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۳۴ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۷۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.