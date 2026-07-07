کشف ۶۰ کیلوگرم حشیش در بازرسی از منزلی در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۴ ابوذر با انجام اقدامات فنی و تخصصی دریافتند افرادی در یک منزل مسکونی اقدام به خرید و فروش گسترده مواد مخدر می‌کنند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این منزل، ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه در این رابطه دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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