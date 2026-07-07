انهدام شبکه سرقت کابل در اصفهان؛۲ تُن اموال مسروقه کشف شد
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام یک باند حرفهای سرقت کابل برق در مرکز استان خبر داد و گفت: در این عملیات ۶ سارق اصلی و ۲ مالخر دستگیر شدند وبه انجام ۶۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ حسن علیاکبری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر اصفهان که موجب بروز نارضایتی در میان شهروندان و بروز اختلال در شبکه توزیع نیرو شده بود، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از اقدامات فنی، تحقیقات گسترده میدانی و رصد دقیق اطلاعاتی، موفق شدند سرنخهایی از هویت اعضای این باند حرفهای به دست آورند. با تکمیل تحقیقات، مخفیگاه سارقان شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر ۶ عضو اصلی این باند دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای فنی و مواجهه با مستندات پلیس، به ۶۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در مناطق مختلف شهر اصفهان اعتراف کردند. این سارقان همچنین اقرار کردند که اموال مسروقه را به ۲ نفر از مالخران حرفهای میفروختند که با پیگیریهای پلیس، این دو نفر نیز در عملیاتی جداگانه شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ علیاکبری با اشاره به حجم بالای اموال مکشوفه در این عملیات بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاههای سارقان، مقدار ۲ تُن و ۱۵۵ کیلوگرم سیم و کابل برق مسروقه کشف و ضبط شد که نشاندهنده گستردگی فعالیت این باند در بازه زمانی کوتاه است.
وی با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف اطلاعاتی، اجازه جولان به سارقان و برهمزنندگان امنیت اقتصادی را نخواهد داد، خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات، جهت انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی ارجاع داده شد و تمامی دستگیرشدگان با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
سرهنگ علی اکبری از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا حضور افراد ناشناس در نزدیکی تأسیسات برق، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.