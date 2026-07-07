رئیس کل دادگستری استان مطرح کرد؛
تحقق سند تحول قضایی نیازمند وحدت رویه در فارس است/ استاندار: قضات باید در فضایی آرام و مستقل به اجرای عدالت بپردازند
رئیس کل دادگستری استان فارس بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان دستگاه قضایی و اجرایی استان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تسلیت ضایعه فقدان رهبر معظم انقلاب اسلامی و تشییع پیکر مطهر قائد عظیمالشأن و شریف امت، این رویداد را اتفاقی عظیم و تاریخی در جهان اسلام توصیف کرد که وحدت و انسجام امت اسلامی را بار دیگر به تصویر خواهد کشید.
وی با اشاره به مناسبات نزدیک و هماهنگیهای صورتگرفته میان نهادهای حاکمیتی استان اظهار داشت: خوشبختانه امروز تعامل، همفکری و همافزایی میان استانداری و مجموعه دادگستری استان فارس در بالاترین سطح خود قرار دارد و این همکاری دوجانبه زمینهساز ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان شده است.
حجتالاسلام والمسلمین رجایینسب در ادامه با تبیین ساختار درونی دستگاه قضایی استان تصریح کرد: دادگستری استان فارس با اتکا به خرد و فکر جمعی همکاران قضایی اداره میشود و ما در تمامی سطوح تصمیمگیری، از ظرفیت نخبگانی و تخصصی همکاران قضایی نهایت استفاده را میبریم.
وی همچنین با تمجید از نقش محوری استاندار فارس یادآور شد که رئیس شورای تأمین استان، فردی حقوقدان و برخوردار از بینش حقوقی عمیق است.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: همراهی و هماهنگی نزدیک شورای تأمین با مجموعه قضایی استان، اقدامی هوشمندانه، آیندهنگرانه و مبتنی بر بینشی وسیع است که اکنون در سراسر استان فارس به بهترین شکل ممکن عملیاتی میشود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان فارس گفت: بیتردید آرامش و آسایش پایدار در استان پهناور فارس که همواره یکی از اهداف دشمنان و معاندان برای ایجاد ناامنی بوده است، مرهون حضور میدانی و هوشمندانه استاندار و اعضای شورای تأمین است؛ حضوری مؤثر که نقش بسزایی در اداره مطلوب استان و حفظ آرامش عمومی ایفا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس به ضرورت انسجام درونی دستگاه قضایی استان اختصاص داشت.
حجتالاسلام والمسلمین رجایینسب با تأکید بر اهمیت وحدت رویه مسئولان قضایی در سراسر شهرستانهای استان اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق برنامههای عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تحقق دستورالعملهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه، مجموعه قضایی استان باید به صورت یکصدا، منسجم و با تصمیمگیری واحد عمل کند.
وی تصریح کرد: تنها راه دستیابی به اهداف کلان پیشگیری از جرم و احقاق حقوق عامه، همکاری متقابل و حرکت هماهنگ تمامی بخشهای قضایی و اجرایی استان است.
تعامل قوه قضائیه و مجریه، نماد همدلی برای پیشبرد عدالت
استاندار فارس نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاه قضا در پیشبرد امور استان، هنر مدیریت قضایی را در تطبیق متون قانونی با واقعیتهای جامعه و اجرای عدالت دانست.
حسینعلی امیری با اشاره به تقارن هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیتالله بهشتی با ایام تشییع و بدرقه رهبری شهید، این مناسبتها را در بستری از معنویت و ملیگرایی تحلیل کرد و ضمن ادای احترام به مقام شهید، از همراهی و همکاری دستگاه قضا در تسهیل امور جاری استان قدردانی کرد.
امیری در تبیین جایگاه همکاریهای بیندستگاهی، شورای تأمین استان فارس را نمونهای کمنظیر از برادری و همافزایی دانست و تصریح کرد: همدلی و همراهی در شورای تأمین فارس در سطح ممتازی قرار دارد و نقش حجتالاسلام رجایینسب و دادستان استان در صدور دستورات قضایی برای رفع گرفتاریهای مردم، بدون تنش و با درک درست از شرایط، تحسینبرانگیز است.
وی تأکید کرد: این تعاملات سازنده، گواه اراده مشترک مسئولان برای خدمت به مردم و حفظ نظم، امنیت و آسایش جامعه است.
استاندار فارس در بخشی از سخنان خود به تحلیل تفاوتهای ساختاری میان قوه مجریه و قوه قضائیه پرداخت و اظهار داشت: در قوه مجریه، ساختار به صورت سلسلهمراتبی و مخروطی است و فرمان از رأس هرم تا پایینترین سطح حکمرانی به صورت خطی اجرا میشود، اما در قوه قضائیه، نظام مدیریتی به معنای واقعی مستقل است.
وی با اشاره به اینکه قضات اختیارات خود را مستقیماً از قانون میگیرند و نه از مقام مافوق، تأکید کرد: طبق قانون اساسی، قضات از اجرای هرگونه مقررات مغایر قانون منع شدهاند و هیجانی کردن اقدامات قضایی، ضمن افزایش انتظارات جامعه، ممکن است از منظر قانونی امکانپذیر نباشد؛ از این رو باید بهشدت از سیاسی و هیجانی کردن موضوعات قضایی پرهیز شود تا قضات شریف در فضایی امن به رسیدگی و اجرای عدالت بپردازند.
امیری در تحلیل فلسفه حقوقی مدیریت قضایی گفت: قانون به تنهایی متنی خشک و بیروح است و هنر مدیر قضایی، دادستان و قاضی در آن است که با تکیه بر وظیفه ذاتی خود، به این متون روح ببخشند تا عدالت بر اساس واقعیتهای جامعه اجرا شود.
وی افزود: درک صحیح این موضوع که حقوق هم علم است و هم هنر، موجب میشود مدیر قضایی بتواند بدون نقض قانون و بدون آسیب به عدالت، گرههای موجود در جامعه را باز کند.
استاندار فارس در پایان، ضمن قدردانی از زحمات قضات و کارکنان دستگاه قضا در انجام مسئولیت سنگین دادرسی، برای آنان در مسیر اعتلای عدالت و خدمت به مردم آرزوی توفیق روزافزون کرد و از تلاشهای آنان در راستای تحقق منویات رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آورد.