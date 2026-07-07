ادارات مازندران فردا تعطیل شد؛ بانکها و دستگاههای خدماترسان فعال هستند
استاندار مازندران از تعطیلی ادارات و دستگاههای اجرایی استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با هدف تسهیل حضور مردم در آیین تشییع «قائد شهید امت» در مشهد مقدس اتخاذ شده است؛ با این حال بانکها و دستگاههای خدماترسان طبق روال به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
به گزارش ایلنا، استاندار مازندران با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم استان در آیینهای وداع و تشییع «قائد شهید امت» اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و فراهمسازی زمینه ادامه حضور پرشور مردم مازندران در مراسم تشییع که روز ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس برگزار میشود، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.
وی تأکید کرد: این تعطیلی شامل بانکها و دستگاههای خدماترسان نمیشود و این مراکز برای ارائه خدمات ضروری به شهروندان طبق روال عادی فعال خواهند بود.