به گزارش ایلنا، استاندار مازندران با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم استان در آیین‌های وداع و تشییع «قائد شهید امت» اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و فراهم‌سازی زمینه ادامه حضور پرشور مردم مازندران در مراسم تشییع که روز ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

وی تأکید کرد: این تعطیلی شامل بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان نمی‌شود و این مراکز برای ارائه خدمات ضروری به شهروندان طبق روال عادی فعال خواهند بود.

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