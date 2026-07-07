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در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

انتقال هوایی زن ۴۵ ساله با سابقه بیماری قلبی از ارتفاعات قارون به بیمارستان باغملک

انتقال هوایی زن ۴۵ ساله با سابقه بیماری قلبی از ارتفاعات قارون به بیمارستان باغملک
کد خبر : 1809999
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مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک از انتقال هوایی یک زن ۴۵ ساله با سابقه بیماری قلبی از ارتفاعات قارون در منطقه ملکی شهرستان صیدون به بیمارستان شهید طباطبایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، دکتر فاطمه عسکری تامرادی، مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک، اظهار کرد: صبح امروز (سه‌شنبه) ساعت ۹:۳۰، در پی اعلام نیاز فوری به خدمات درمانی، یک خانم ۴۵ ساله با سابقه بیماری قلبی که در ارتفاعات قارون واقع در منطقه ملکی شهرستان صیدون دچار مشکل شده بود، با هماهنگی انجام‌شده و اعزام اورژانس هوایی به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: این بیمار پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهید طباطبایی انتقال یافت تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک با اشاره به اهمیت اورژانس هوایی در مناطق سخت‌گذر و کوهستانی، تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اورژانس هوایی نقش مؤثری در کاهش زمان انتقال بیماران بدحال و افزایش شانس موفقیت درمان آنان دارد.

 

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