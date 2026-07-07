مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبرداد:
تحویل بیش از ۱۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر صدرا همزمان با هفته دولت
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: بیش از ۱۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید صدرا همزمان با هفته دولت افتتاح و به متقاضیان تحویل میشود.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژهها افزود: تمامی پیمانکاران باید با برنامهریزی دقیق، استفاده حداکثری از ظرفیتهای اجرایی و رعایت زمانبندی تعیینشده، روند ساخت پروژهها را با سرعت و کیفیت مطلوب دنبال کنند تا واحدها در موعد مقرر به متقاضیان تحویل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به کیفیت اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در شهر جدید صدرا تصریح کرد: خوشبختانه پروژههای نهضت ملی مسکن در این شهر با کیفیت بسیار مطلوب و بر اساس ضوابط فنی و مهندسی در حال اجراست و امیدواریم با تداوم این روند، سایر پروژهها نیز در سریعترین زمان ممکن تکمیل، افتتاح و به متقاضیان واگذار شوند.
عبدالهی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز خواست آوردههای خود را در اسرع وقت تکمیل کنند و گفت: تأمین بهموقع آورده متقاضیان، نقش مهمی در استمرار عملیات اجرایی پروژهها دارد و این موضوع به پیمانکاران کمک میکند تا مطابق برنامه زمانبندی، پروژهها را به پایان رسانده و واحدها را در موعد مقرر تحویل متقاضیان دهند.
وی همچنین از شرکتهای خدماترسان خواست با ایفای بهموقع تعهدات خود در اجرای زیرساختهای مورد نیاز پروژههای نهضت ملی مسکن، مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان فارس را در تکمیل این طرح ملی همراهی کنند تا واحدها بدون تأخیر و در زمان پیشبینیشده به متقاضیان تحویل شود.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس در پایان با تأکید بر عزم مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان فارس برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: تحقق وعده خانهدار شدن متقاضیان، مستلزم همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی، پیمانکاران، شرکتهای خدماترسان و متقاضیان است و با این همکاری، روند تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نهضت ملی مسکن با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.