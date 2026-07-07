آغاز برداشت هنداونه از ۳ هزار هکتار مزرعه جالیزی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: برداشت محصول جالیزی هندوانه از ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی در گیلان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال ۷۰ هزار تن هنداونه به ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در استان برداشت شود.

وی افزود: کشت هندوانه در گیلان از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام می‌شود و برداشت این محصول هم از اواسط تیر آغاز شده و تا اوایل شهریور ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت هندوانه در استان به میزان هزار و ۳۵۰ هکتار به منطقه چاف شهرستان لنگرود به عنوان قطب هندوانه کاری گیلان اختصاص دارد، گفت: این محصول شیرین در مزارع شهرستان‌های رشت، صومعه سرا، لاهیجان، انزلی و تالش هم کشت می‌شود.

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