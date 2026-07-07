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مرگ راننده پژو پس از سقوط خودرو به کانال آب در رشت

مرگ راننده پژو پس از سقوط خودرو به کانال آب در رشت
کد خبر : 1809956
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راننده یک خودروی پژو پس از انحراف از جاده و سقوط به کانال آب در جاده جیرده، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: حادثه سقوط یک خودروی پژو پس از انحراف از جاده به کانال آب در جاده جیرده جنب شهرک صنعتی سپیدرود رشت، به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.

شهرام مومنی گفت: ۳ آتش نشان به یکدستگاه خودروی نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و راننده که مردی ۴۰ ساله بود را از خودرو خارج و به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.
وی افزود: راننده با وجود تلاش‌های امدادی کادر درمان اورژانس، به دلیل شدت جراحات جان باخت.

 

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