به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام منابع عراقی، «سعد معن» سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، گفت: «مراسم تشییع مردمی در کربلای معلی ساعت ۱۶ روز چهارشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد.»

وی افزود: «آیین رسمی تشییع پیکر شهید آیت‌الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف با حضور هیأتی رسمی از عراق و هیأتی بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.»

سخنگوی کمیته عالی عراق با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای این مراسم اظهار کرد: «بیش از ۴۰۰ موکب حسینی در کربلای معلی به عزاداران خدمات‌رسانی خواهند کرد.»

معن همچنین درباره پوشش رسانه‌ای مراسم گفت: «بیش از ۳ هزار خبرنگار عراقی، عربی و خارجی این مراسم را پوشش می‌دهند و ۲۵۰۰ دوربین و ۲۳ مرکز پخش زنده برای انعکاس این رویداد پیش‌بینی شده است.»

وی ادامه داد: «برای اجرای طرح ویژه بهداشتی مراسم نیز ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در نجف اشرف و کربلای معلی مستقر خواهد شد.»

سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع در پایان تأکید کرد: «استفاده از پهپادها، به جز مواردی که از سوی این کمیته مجوز دریافت کرده باشند، ممنوع است.»

پیش از این نیز مقامات عراقی از ورود پیکر مطهر رهبر شهید به نجف اشرف خبر داده و اعلام کرده بودند که علاوه بر آیین رسمی در فرودگاه، برنامه تشییع مردمی از نجف تا کربلا تدارک دیده شده است. همچنین صدها موکب و زیرساخت‌های گسترده حمل‌ونقل برای مدیریت جمعیت زائران آماده شده‌اند.

وزارت حمل‌ونقل عراق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که برای جابه‌جایی زائران، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس و ۶ قطار در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که سه قطار از بغداد به کربلا و سه قطار دیگر از بصره به کربلا اعزام خواهند شد.

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