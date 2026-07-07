تداوم هوای نسبتاً خنک تا فردا در اردبیل
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: براساس نقشه های هواشناسی هوای خنک طی امروز و فردا در سطح استان اردبیل ادامه خواهد داشت.
مجید کوهی در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: راساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا(چهارشنبه 17 تیر) آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود همراه با وزش باد بوده و در برخی مناطق باران ریزه و بارش باران (گاهی بصورت رگبار موقت) و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان بارش بصورت رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه طی امروز و فردا هوای نسبتاً خنک در سطح استان تداوم خواهد داشت، گفت: از پنج شنبه (18 تیر) تا اواسط هفته آینده، جو استان پایدار بوده و افزایش تدریجی دمای هوا انتظار می رود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: هر چند در ساعات عصر و شب رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان (بویژه در روز شنبه 20 تیر) دور از انتظار نخواهد بود.