تداوم هوای نسبتاً خنک تا فردا در اردبیل

مجید کوهی در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: راساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا(چهارشنبه 17 تیر) آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود همراه با وزش باد بوده و در برخی مناطق باران ریزه و بارش باران (گاهی بصورت رگبار موقت) و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان بارش بصورت رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه طی امروز و فردا هوای نسبتاً خنک در سطح استان تداوم خواهد داشت، گفت: از پنج شنبه (18 تیر) تا اواسط هفته آینده، جو استان پایدار بوده و افزایش تدریجی دمای هوا انتظار می رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: هر چند در ساعات عصر و شب رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان (بویژه در روز شنبه 20 تیر) دور از انتظار نخواهد بود.

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