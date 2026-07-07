هشدار رگبار باران و غرش آذرخش در نیمه شمالی آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی موجب افزایش موقت ابر و در برخی نواحی احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان آب شود.

وی اظهار کرد: طی این مدت در سایر نواحی استان جوی نسبتا پایدار حاکم خواهد شد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان از روز پنجشنبه به تدریج افزایش می یابد، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با حداقل دمای ۱۳ درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۷ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، ادامه داد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۲۱ درجه و در گرمترین زمان به ۳۴ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۱۱:۳۰) این شهر ۲۸ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان تغییری نکرده است.

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