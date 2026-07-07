به گزارش ایلنا از خوزستان، مردم اهواز صبح سه‌شنبه با حضور در حسینیه ثارالله، در آیین عزاداری و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب شرکت کردند. در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و جمعی از اتباع افغانستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر حفظ وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن محکوم کردن اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی، بر ادامه مسیر انقلاب و حفظ انسجام ملی تأکید کردند.

فضای حسینیه ثارالله از ساعات ابتدایی برگزاری مراسم مملو از عزادارانی بود که برای ادای احترام و شرکت در این آیین حضور یافته بودند.

در ادامه مراسم، حاج صادق آهنگران با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی به اجرای برنامه پرداخت و حال و هوای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید. همچنین جمعی از اتباع افغانستانی مقیم خوزستان با در دست داشتن پرچم موکب آل‌یاسین افغانستان در این آیین حضور یافتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین(ع)» و «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده است» سر دادند. همزمان در این مراسم، سخنرانان بر ضرورت حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه و تبعیت از رهنمودهای رهبری تأکید کردند.

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