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لزوم ارتقاء زیر ساخت ها و امکانات پست قرنطینه دامپزشکی بیله سوار

لزوم ارتقاء زیر ساخت ها و امکانات پست قرنطینه دامپزشکی بیله سوار
کد خبر : 1809940
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سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور بر لزوم ارتقاء زیر ساخت ها و امکانات پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان بیله سوار تاکید کرد.

به گزارش ایلنا،   مرتضی مروتی در سفر به بیله سوار  به منظور بررسی مسائل، نیازها و چالش های موجود در پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان  ضمن دیدار با فرزاد جامعی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان، معاون سلامت و رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بر لزوم ارتقاء زیر ساخت ها و امکانات پست قرنطینه دامپزشکی تاکید کرد.

وی در ادامه با حضور در گمرک مرزی شهرستان بیله سوار و ضمن بازدید از روند ترانزیت دام زنده و امکانات موجود در گمرک مرزی این شهرستان از نزدیک در جریان امور قرار گرفت و در نشستی با حضور عوامل اجرائی گمرک،  راهکارهای رفع موانع موجود با هماهنگی بین دستگاه های اجرائی و تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان را مورد برسی قرار داد و دستورات لازم برای پیگیری تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این پست قرنطینه صادر کرد.

 

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