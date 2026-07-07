لزوم ارتقاء زیر ساخت ها و امکانات پست قرنطینه دامپزشکی بیله سوار

به گزارش ایلنا، مرتضی مروتی در سفر به بیله سوار به منظور بررسی مسائل، نیازها و چالش های موجود در پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان ضمن دیدار با فرزاد جامعی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان، معاون سلامت و رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بر لزوم ارتقاء زیر ساخت ها و امکانات پست قرنطینه دامپزشکی تاکید کرد.

وی در ادامه با حضور در گمرک مرزی شهرستان بیله سوار و ضمن بازدید از روند ترانزیت دام زنده و امکانات موجود در گمرک مرزی این شهرستان از نزدیک در جریان امور قرار گرفت و در نشستی با حضور عوامل اجرائی گمرک، راهکارهای رفع موانع موجود با هماهنگی بین دستگاه های اجرائی و تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان را مورد برسی قرار داد و دستورات لازم برای پیگیری تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این پست قرنطینه صادر کرد.

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