به گزارش ایلنا از خوزستان، حسن سپهوند اظهار کرد: اواخر سال ۱۴۰۳ و همزمان با اجرای تعمیرات اساسی (اورهال) نیروگاه برق‌آبی سد دز، سه سیم‌پیچ متعلق به یک ترانسفورماتور ۸۴ مگاواتی که حدود ۱۷ هزار کیلوگرم مس داشت، برای بازسازی به شرکت سازنده ارسال شد.

وی افزود: بررسی‌های قضایی نشان داد در جریان انتقال و تعمیر این تجهیزات، با تبانی یکی از مدیران نیروگاه، عوامل مرتبط در شرکت سازنده و یک فرد خارج از مجموعه، این قطعات راهبردی به سرقت رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک ادامه داد: بر اساس مستندات پرونده، یکی از سیم‌پیچ‌های مسروقه توسط یکی از پیمانکاران نیروگاه به استان سمنان و دو سیم‌پیچ دیگر به استان تهران منتقل شده و با گذشت ۱۸ ماه از زمان ارسال، هنوز به نیروگاه بازگردانده نشده‌اند.

وی با اشاره به تکمیل تحقیقات مقدماتی و شناسایی تمامی افراد دخیل در این پرونده گفت: با توجه به اهمیت موضوع و آسیب واردشده به زیرساخت‌های ملی، برای سه متهم اصلی پرونده کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به مرجع قضایی صالح ارسال شده است.

سپهوند عنوان کرد: اتهامات متهمان شامل مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت مستوجب تعزیر، خیانت در امانت، خرابکاری در تأسیسات برق و فروش مال غیر است.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال و حفاظت از تأسیسات زیربنایی کشور با هرگونه تعرض به اموال عمومی و زیرساخت‌های راهبردی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

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