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۱۴ فوتی و مصدوم در حوادث رانندگی خوزستان

۱۴ فوتی و مصدوم در حوادث رانندگی خوزستان
کد خبر : 1809933
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مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای شهری و جاده‌ای خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: این حوادث ۲ کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در فلکه سید خلف اهواز ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد سه‌شنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل چهار دختر بچه سه، ۶، هفت و هشت ساله، یک پسربچه ۲ ساله و یک مرد ۳۷ ساله مصدوم شدند که پنج نفر به بیمارستان گلستان و یک نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز منتقل شدند.

وی همچنین از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پراید با موتورسیکلت در جاده باغملک ـ صیدون خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۲:۵۰ دوشنبه رخ داد و بر اثر آن دو نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد که توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک انتقال یافت.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: در حادثه دیگری که عصر دوشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در جاده ایذه ـ مرغا (امامزاده سید صالح) رخ داد، پنج نفر مصدوم شدند که همگی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

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