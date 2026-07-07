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اعزام ۱۵ تیم امداد و نجات هلال‌احمر خوزستان به نجف و کربلا برای پوشش مراسم تشییع شهید قائد امت

اعزام ۱۵ تیم امداد و نجات هلال‌احمر خوزستان به نجف و کربلا برای پوشش مراسم تشییع شهید قائد امت
کد خبر : 1809930
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اعزام ۱۵ تیم تخصصی امداد و نجات متشکل از ۵۵ نیروی عملیاتی به شهرهای نجف و کربلای عراق خبر داد و گفت: این نیروها تا پایان مراسم، خدمات امدادی به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حسن عبودی مزرعی از آغاز مأموریت ۱۵ تیم تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان در شهرهای نجف و کربلای عراق خبر داد و اظهار کرد: این تیم‌ها با ۵۵ نیروی عملیاتی و تجهیزات کامل به عراق اعزام شده‌اند و تا پایان مراسم و رفع نیاز به پوشش امدادی، به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

وی افزود: نیروهای اعزامی از ماهرترین نجاتگران جمعیت هلال‌احمر سراسر استان هستند و در طول مأموریت، خدمات امدادی لازم را به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به دیگر اقدامات این جمعیت گفت: هلال‌احمر خوزستان علاوه بر عملیات برون‌مرزی در نجف و کربلا، با پنج دستگاه آمبولانس مجهز و پنج تیم واکنش سریع، پشتیبانی امدادی مراسم تشییع «شهید قائد امت» را در تهران، قم و مشهد نیز بر عهده داشته است.

عبودی مزرعی همچنین از آماده‌باش گسترده نیروهای امدادی در داخل استان خبر داد و گفت: بیش از یک هزار نجاتگر با استفاده از ۵۰ دستگاه آمبولانس و ۳۰ خودروی نجات و کمک‌دار، چهار محور اصلی تردد در خوزستان را به‌صورت کامل تحت پوشش امدادی قرار داده‌اند.

 

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