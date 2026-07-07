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وزش باد و احتمال گرد و خاک در خوزستان تا پنجشنبه ادامه دارد/کاهش دما از فردا

وزش باد و احتمال گرد و خاک در خوزستان تا پنجشنبه ادامه دارد/کاهش دما از فردا
کد خبر : 1809926
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اداره‌کل هواشناسی خوزستان از تداوم وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید در بخش‌هایی از استان تا روز پنجشنبه خبر داد و اعلام کرد که از چهارشنبه دمای هوا ۲ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، هواشناسی استان اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز پنجشنبه و به‌ویژه امروز، پدیده غالب جوی در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی استان خوزستان، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود.

در این مدت، برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق نیز دور از انتظار نیست و برای امروز تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.

همچنین از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دمای هوا در استان بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت پنجشنبه مواج پیش‌بینی شده است.

بر پایه گزارش اداره‌کل هواشناسی خوزستان، در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۲۳.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند. همچنین دمای اهواز در این مدت به بیشینه ۴۸.۲ و کمینه ۳۳.۲ درجه سانتی‌گراد رسید.

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