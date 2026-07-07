به گزارش خبرنگار ایلنا، کمال حسین‌پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون کولبری که با پیگیری‌های گسترده مسئولان استانی و نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مواجه است و باید ایرادات آن هرچه سریع‌تر برطرف شود تا منافع حاصل از اجرای این قانون به طور کامل به کولبران و مرزنشینان برسد.

وی افزود: در حال حاضر برخی دارندگان کارت مرزنشینی ماهانه بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند، اما کارگران و مرزنشینان هنگام دریافت این مبالغ تنها حدود نیمی از آن را دریافت می‌کنند که این موضوع تخلف بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کارت‌های مرزنشینی نیز گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر، بیش از ۶ هزار کارت مرزنشینی همچنان غیرفعال است و دارندگان این کارت‌ها از مزایا و تسهیلات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند نمی‌شوند.

حسین‌پور در ادامه با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی مرز کیله سردشت اظهار کرد: راه‌اندازی این مرز مستلزم تعامل مؤثر با طرف اقلیم کردستان عراق و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز است. احداث و تجهیز سالن انتظار و فراهم کردن امکانات لازم برای تردد مرزنشینان و تجار باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی کمبودهای زیرساختی در شهرستان سردشت گفت: فاصله حدود هفت کیلومتری بیمارستان از شهر و وجود مسیر جاده‌ای پرپیچ‌وخم، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است و انتظار می‌رود با روند توسعه راه‌ها در آذربایجان‌غربی، این مطالبه نیز در آینده نزدیک محقق شود.

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