نماینده پیرانشهر و سردشت:
سهم کولبران در مسیر اجرا گم شد/ مرزنشینان نیمی از حق خود را میگیرند
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای قانون کولبری، گفت: اگرچه این قانون با هدف حمایت از معیشت کولبران و مرزنشینان به تصویب رسیده، اما در مرحله اجرا بخشی از منافع آن به جامعه هدف نمیرسد و مرزنشینان تنها نیمی از حقوق و عواید پیشبینیشده را دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمال حسینپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون کولبری که با پیگیریهای گسترده مسئولان استانی و نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مواجه است و باید ایرادات آن هرچه سریعتر برطرف شود تا منافع حاصل از اجرای این قانون به طور کامل به کولبران و مرزنشینان برسد.
وی افزود: در حال حاضر برخی دارندگان کارت مرزنشینی ماهانه بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند، اما کارگران و مرزنشینان هنگام دریافت این مبالغ تنها حدود نیمی از آن را دریافت میکنند که این موضوع تخلف بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کارتهای مرزنشینی نیز گفت: با وجود پیگیریهای مستمر، بیش از ۶ هزار کارت مرزنشینی همچنان غیرفعال است و دارندگان این کارتها از مزایا و تسهیلات پیشبینیشده بهرهمند نمیشوند.
حسینپور در ادامه با تأکید بر ضرورت فعالسازی مرز کیله سردشت اظهار کرد: راهاندازی این مرز مستلزم تعامل مؤثر با طرف اقلیم کردستان عراق و تسریع در تکمیل زیرساختهای مورد نیاز است. احداث و تجهیز سالن انتظار و فراهم کردن امکانات لازم برای تردد مرزنشینان و تجار باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی کمبودهای زیرساختی در شهرستان سردشت گفت: فاصله حدود هفت کیلومتری بیمارستان از شهر و وجود مسیر جادهای پرپیچوخم، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است و انتظار میرود با روند توسعه راهها در آذربایجانغربی، این مطالبه نیز در آینده نزدیک محقق شود.