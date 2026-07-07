معاون راهداری فارس خبرداد؛
️آمادهباش کامل برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم بدرقه رهبر شهید
️معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس گفت: ۶۶ اکیپ راهداری، متشکل از ۱۹۸ راهدار، در محورهای شریانی و پرتردد استان، بهویژه محورهای منتهی به شهرهای تهران و مشهد مقدس، مستقر شدهاند.
به گزارش ایلنا، سیدعلی قائمی افزود: بهمنظور ارتقای ایمنی و کیفیت محورهای مواصلاتی، از ابتدای سال جاری طرح ارتقای ایمنی راهها با بهرهگیری از ماشینآلات و تجهیزات راهداری، با تأکید ویژه بر کریدور ملی تهران–بوشهر (در مقاطع اصفهان–شیراز–بوشهر) و دیگر محورهای پرتردد استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در قالب این طرح، اقداماتی از جمله شانهسازی، اصلاح شیب شیروانی و ایمنسازی تقاطعها انجام می شود.
️قائمی ادامه داد: علاوه بر اجرای طرح ارتقای ایمنی، پروژههای روکش آسفالتی، خطکشی جادهها، نصب حفاظهای ایمنی میانی و جانبی، احداث برجهای روشنایی، نصب تابلوها و علائم و لکهگیری مستمر راهها نیز بهطور همزمان در حال اجراست.
️وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها و تردد جادهای، تمامی نیروهای عملیاتی راهداری استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند تا ایمنی محورهای مواصلاتی را تأمین کرده و به روانسازی جریان ترافیک کمک کنند.
️قائمی با اشاره به تجهیز و آمادهسازی ۷۱ راهدارخانه استان افزود: مرکز مدیریت راههای استان بهصورت مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد میکند و در صورت بروز هرگونه حادثه، تیمهای واکنش سریع راهداری در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل خواهند شد.
️معاون راهداری استان فارس با اشاره به سهم بیش از ۴۰ درصدی واژگونی وسایل نقلیه در انواع تصادفات و نقش ۳۲ درصدی عدم توجه به جلو در سوانح رانندگی، بر اهمیت برنامهریزی و زمانبندی مناسب سفر، استراحت کافی رانندگان و سرنشینان و پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی تأکید کرد.