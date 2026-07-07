به گزارش خبرنگار ایلنا، عارف خدرلو در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۷ مدرسه کانکسی مستقل با ۱۱۵ کلاس درس و ۹۴ مدرسه کانکسی ضمیمه با ۱۵۲ کلاس درس در آذربایجان‌غربی فعال هستند.

وی افزود: شهرستان مهاباد با ۲۹ مدرسه و ۳۰ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی مستقل را در استان دارد. همچنین شهرستان خوی با ۲۱ مدرسه و ۲۸ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی ضمیمه را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در توزیع فضاهای آموزشی، جمع‌آوری مدارس کانکسی را از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برشمرد و تصریح کرد: مدارس کانکسی، به‌ویژه کلاس‌های ضمیمه مستقر در حیاط مدارس، علاوه بر محدود کردن فضای فیزیکی مدارس، امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان از محیط آموزشی مناسب و استاندارد را نیز کاهش داده‌اند.

خدرلو خاطرنشان کرد: جایگزینی مدارس کانکسی با ساختمان‌های آموزشی استاندارد، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش، افزایش ایمنی فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان است.

وی تأکید کرد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی با استفاده از ظرفیت اعتبارات دولتی و مشارکت خیران مدرسه‌ساز، روند حذف مدارس کانکسی و توسعه فضاهای آموزشی استاندارد را با جدیت دنبال می‌کند.

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