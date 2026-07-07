سرایت آتش از خاک عراق به مراتع مرزی قصرشیرین/۱۲ هکتار از عرصههای طبیعی خسارت دید
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین از مهار آتشسوزی گسترده در مراتع مرزی آقداغ خبر داد و گفت: این آتشسوزی که از خاک عراق به داخل کشور سرایت کرده بود، با تلاش نیروهای امدادی و مردمی مهار شد، اما بیش از ۱۲ هکتار از مراتع فقیر منطقه را طعمه حریق کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیومرث جاودان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین، از مهار آتشسوزی گسترده در مراتع نوار مرزی آقداغ این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این آتشسوزی از بعدازظهر روز گذشته در آن سوی مرز و در خاک عراق آغاز شد و به دلیل وزش باد و شرایط جوی منطقه، شعلههای آتش به عرصههای منابع طبیعی شهرستان قصرشیرین سرایت کرد.
وی افزود: با اطلاع از وقوع این حادثه، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، اعضای ستاد مدیریت بحران، نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و گروه مردمی یاوران زاگرس در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند که خوشبختانه با تلاش و همکاری همه دستگاههای حاضر، آتش مهار و از گسترش آن به سایر عرصههای طبیعی و مراتع منطقه جلوگیری شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین با اشاره به برآوردهای اولیه از خسارتهای این حادثه گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، بیش از ۱۲ هکتار از مراتع فقیر نوار مرزی این شهرستان در آتش سوخت و دچار خسارت شد.
جاودان با بیان اینکه وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی قصرشیرین در فصل گرما به یک چالش جدی تبدیل شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین مورد آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی شهرستان رخ داده که در مجموع بیش از ۱۸ هکتار از مراتع این منطقه را دربر گرفته است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این آتشسوزیها از خاک عراق به داخل کشور سرایت میکند و به دلیل همجواری مراتع دو سوی مرز، در صورت وزش باد، شعلههای آتش به سرعت به سمت عرصههای طبیعی ایران هدایت میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین افزود: گرمای شدید هوا، پوشش گیاهی خشک، وزش باد و شرایط خاص جغرافیایی منطقه، عملیات اطفای حریق را با دشواری همراه میکند و در صورت تأخیر در مهار، احتمال گسترش آتش و افزایش خسارتها وجود دارد.
جاودان با اشاره به کمبود تجهیزات اطفای حریق در این شهرستان اظهار کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین با محدودیت امکانات و تجهیزات مهار آتش روبهرو است و با توجه به افزایش آتشسوزیها در فصل گرما، انتظار میرود ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز، از جمله دمنده، خودروهای عملیاتی و سایر امکانات اطفای حریق، اقدام کند.
وی تأکید کرد: با توجه به وسعت عرصههای منابع طبیعی و مرزی شهرستان قصرشیرین و تکرار آتشسوزیها در این منطقه، تجهیز نیروهای عملیاتی به امکانات مناسب، نقش مؤثری در افزایش سرعت مهار آتش، جلوگیری از گسترش حریق و کاهش خسارتهای وارده به منابع طبیعی و پوشش گیاهی خواهد داشت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین در پایان از همکاری نیروهای ارتش، اعضای ستاد مدیریت بحران، یگان حفاظت منابع طبیعی و گروههای مردمی بهویژه یاوران زاگرس در مهار این آتشسوزی قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی در عرصههای طبیعی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به دستگاههای مسئول اطلاع دهند تا از گسترش خسارت جلوگیری شود.