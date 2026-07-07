آذربایجان شرقی قطب زنجیره ارزش صنعتی ایران؛ اولویت اصلی وزارت صمت احیای واحدهای راکد است
رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور با تأکید بر جایگاه راهبردی استان آذربایجان شرقی در اقتصاد کشور، احیای واحدهای صنعتی را غیرقابلانکار دانست و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیشگیری از تعطیلی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اکبر صادقی امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی این استان اظهار داشت: آذربایجان شرقی به دلیل قرارگیری در کریدورهای بینالمللی، یکی از قطبهای صنعتی ایران با ظرفیت بالای زنجیره ارزش است. وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت صمت افزود: «سیاست اصلی ما این است که هیچ واحد تولیدی در کشور راکد نماند؛ چرا که احیای واحدهای غیرفعال مستقیماً با پایداری تولید، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد ملی گره خورده است.»
عدم وجود واحد بزرگمقیاس راکد در استان
صادقی با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی خود از واحدهای صنعتی نظیر شرکتهای ایدم، بلبرینگسازی تبریز، ماشینسازی تبریز، قیر مجد تبریز و الکتروموتور تیزبرش سهند، تصریح کرد: «بر اساس مشاهدات، اکثر واحدهای تولیدی استان در مدار فعالیت هستند و استان آذربایجان شرقی به لطف تدابیر مدیریت استان، فاقد واحد صنعتی بزرگمقیاس راکد است.»
وی خاطرنشان کرد که تنها تعداد محدودی از واحدها بر اثر شرایط جنگی دچار آسیب شدهاند که وضعیت آنها بررسی شده و گزارش دقیق آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد تا در چارچوب حمایتهای هیئت، اقدامات لازم برای بازگشت سریع آنها به چرخه تولید انجام گیرد.
نوسازی صنایع مادر؛ پیشران توسعه صادرات
در همین راستا، طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت صنایع مادر، خواستار حمایتهای ویژه دولت از بخشهای استراتژیک استان شد.
وی با اشاره به جایگاه بلبرینگسازی و ماشینسازی تبریز گفت: بلبرینگسازی یکی از برندهای شناختهشده استان است که با بازسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتواند نیاز بازار داخلی و کشورهای همسایه را تأمین کند.
روحی با توصیف نقش حیاتی شرکت ماشینسازی تبریز، آن را «کارخانهساز» نامید و افزود: این مجموعه با ظرفیت بالا در ساخت و تعمیر خطوط تولید، امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای ویژه برای حضور قدرتمند در بازارهای داخلی و خارجی نیاز دارد.
وی همچنین صنعت قیر را به دلیل همجواری با کشورهای همسایه، از مزیتهای رقابتی پیشرو این استان دانست.
تمرکز بر بخش خصوصی و چالش تسهیلات بانکی
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد گردش مالی استان توسط بخش خصوصی انجام میشود و بنگاههای کوچک و متوسط ستون اصلی تولید هستند، تصریح کرد: برنامه احیای واحدهای کوچکمقیاس راکد با استفاده از دانش و فناوری روز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان ضمن اشاره به فعالیتهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، به چالشهای موجود در بخش مالی اشاره کرد و گفت: بانکها هنوز خود را با شرایط فعلی هماهنگ نکردهاند و میزان تسهیلات پرداختی آنها با مطالبات و نیازهای واقعی واحدهای تولیدی همخوانی کامل ندارد.