خرید تضمینی حدود 30 هزار گندم و کلزا در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، کیوان حسن‌پور از روند موفقیت‌آمیز عملیات خرید محصولات کشاورزی توسط مراکز خرید تعاون در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذایی و حمایت همه‌جانبه از کشاورزان، اعلام کرد: مجموع خرید تضمینی گندم توسط مراکز خرید تعاون روستایی استان قزوین تا تاریخ امروز 15 تیرماه به رقم 28 هزار و 300 تن رسیده است.

این مدیر در ادامه افزود: علاوه بر خرید گندم در بخش محصولات روغنی نیز شاهد فعالیت گسترده مراکز خرید هستیم؛ به طوری که تا این لحظه یک‌هزار و 500 تن کلزا به صورت توافقی توسط مراکز خرید تعاون روستایی استان خریداری شده است.

حسن‌پور با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد: این فرآیند با هدف تضمین بازارهای فروش برای کشاورزان و پشتیبانی از تولید داخلی، با دقت و سرعت بالا در حال انجام است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مراکز خرید استان با هدف تسهیل فرآیند فروش و کاهش واسطه‌ها، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به تولیدکنندگان به کار گرفته‌اند.

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