وی گفت: دختر خانواده هنگام نظافت منزل و همزمان با نوسان جریان برق دچار برق‌گرفتگی شد و پدر نیز در جریان تلاش برای نجات وی، در معرض برق قرار گرفت.

باباخانیان افزود: شدت حادثه به حدی بود که جریان برق در بدن هر ۲ نفر برقرار مانده بود و با وجود حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و انجام اقدامات لازم،پدر و دختر به دلیل شدت برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.