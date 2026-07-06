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پدر و دختر بروجنی بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند

پدر و دختر بروجنی بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند
کد خبر : 1809778
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رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بروجن گفت: یک پدر و دختر بر اثر برق‌گرفتگی در منزل مسکونی جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بروجن، میثم باباخانیان اظهارداشت: در پی گزارش دریافت گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برق‌گرفتگی در محله فاطمیه، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی گفت: دختر خانواده هنگام نظافت منزل و همزمان با نوسان جریان برق دچار برق‌گرفتگی شد و پدر نیز در جریان تلاش برای نجات وی، در معرض برق قرار گرفت.

باباخانیان افزود: شدت حادثه به حدی بود که جریان برق در بدن هر ۲ نفر برقرار مانده بود و با وجود حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و انجام اقدامات لازم،پدر و دختر به دلیل شدت برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.

 

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