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غرق شدن 2 برادر اهل شهرستان بابلسر در دریای خزر / 3 خانم از مرگ نجات یافتند

غرق شدن 2 برادر اهل شهرستان بابلسر در دریای خزر / 3 خانم از مرگ نجات یافتند
کد خبر : 1809757
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مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر گفت: 2 برادر از اهالی این شهرستان در ساحل منطقه علی‌آباد میر و در آب‌های دریای خزر غرق شدند. پیکر بی‌جان این 2 برادر از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش ایلنا، سید کاظم جلیلیان به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: 5 نفر شامل 3 خانم و 2 آقا دچار حادثه غرق‌شدگی در دریای خزر شدند. با اقدام به موقع ناجیان غریق، هر 3 خانم از مرگ نجات یافتند. اما 2 برادر بابلسری 27 و 29 ساله در دریا غرق شدند.

وی ادامه داد: تمامی افراد غرق شده در دریای خزر از اهالی شهرستان بابلسر بودند. با تلاش نیروهای امدادی پیکر بی‌جان هر 2 برادر از آب بیرون کشیده شد. از 3 خانم غرق شده در دریای خزر 2 نفر به بیمارستان شفای بابلسر منتقل شدند و حال یک نفر دیگر مساعد گزارش شده است.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر به منطقه ساحلی که این افراد در حال شنا بودند اشاره کرده و اظهار داشت: هر 5 نفری که در دریای خزر غرق شدند، در منطقه‌ای خارج از طرح دریا در حال شنا بودند.

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