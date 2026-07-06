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معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه
کد خبر : 1809707
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: به منظور فراهم شدن زمینه حضور شهروندان این استان در مراسم تشییع رهبر شهید و همچنین تسهیل در تردد و بازگشت شهروندان از این مراسم، فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و بانک‌ها، روز سه‌شنبه 16 تیرماه تعطیل اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، فردین اسلامی‌راد افزود: این تصمیمات با موافقت استاندار بوشهر و به منظور تسهیل در تردد و بازگشت زائران مراسم تشییع رهبر شهید و همچنین برنامه‌ریزی برای حضور هم‌استانی‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در آیین سوگواری و مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت‌گردان از تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص مستثنی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر به نحوه فعالیت‌های بانک‌های استان هرمزگان در روز مذکور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نحوه فعالیت بانک‌های این استان در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه پس از هماهنگی با استانداری، از سوی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و به صورت کشیک اعلام خواهد شد.

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