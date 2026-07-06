به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: این تصمیمات با توجه به حضور گسترده شهروندان استان هرمزگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران و با هدف تأمین ایمنی سفرهای بازگشت کاروان‌های عزادار و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان، با موافقت استاندار اتخاذ شده است.

وی به مهمترین علل تعطیل شدن فعالیت کاری دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری و سوگواری رهبر شهید ایران در سطح استان هرمزگان، یکی از علل اصلی این تعطیلی به شمار می‌رود تا شهروندان بتوانند با فراغ بال در این آیین‌های ملی و مذهبی شرکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به فعالیت کاری بخش‌های خدماتی اشاره کرده و اظهار داشت: مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و خدمات خود را طبق روال معمول و بی‌وقفه به شهروندان ارائه خواهند کرد.

پاکروان به نحوه فعالیت‌های بانک‌های استان هرمزگان در روز مذکور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک‌های این استان باید در راستای انجام امور بانکی، شعب ویژه بانک‌های عامل را جهت خدمات‌رسانی به شهروندان در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه تعیین کرده و اطلاع‌رسانی لازم را در رابطه انجام دهند.

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