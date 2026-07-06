معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان هرمزگان در روز سهشنبه 16 تیر ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: به منظور تسهیل حضور شهروندان در آیین بدرقه آقای شهید ایران، فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات عمومی این استان در روز سهشنبه 16 تیر ماه تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: این تصمیمات با توجه به حضور گسترده شهروندان استان هرمزگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران و با هدف تأمین ایمنی سفرهای بازگشت کاروانهای عزادار و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان، با موافقت استاندار اتخاذ شده است.
وی به مهمترین علل تعطیل شدن فعالیت کاری دستگاههای اجرایی استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری و سوگواری رهبر شهید ایران در سطح استان هرمزگان، یکی از علل اصلی این تعطیلی به شمار میرود تا شهروندان بتوانند با فراغ بال در این آیینهای ملی و مذهبی شرکت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به فعالیت کاری بخشهای خدماتی اشاره کرده و اظهار داشت: مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتشنشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای خدماترسان و عملیاتی از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و خدمات خود را طبق روال معمول و بیوقفه به شهروندان ارائه خواهند کرد.
پاکروان به نحوه فعالیتهای بانکهای استان هرمزگان در روز مذکور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: شورای هماهنگی بانکهای این استان باید در راستای انجام امور بانکی، شعب ویژه بانکهای عامل را جهت خدماترسانی به شهروندان در روز سهشنبه 16 تیر ماه تعیین کرده و اطلاعرسانی لازم را در رابطه انجام دهند.