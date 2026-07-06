ماندگاری توده هوای گرم و لزوم رعایت توصیههای خودمراقبتی در استان یزد
باتوجه به افزایش نسبی دما و وقوع گرد و غبار در مناطق مختلف استان یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، توصیههای بهداشتی و خودمراقبتی برای شهروندان داشت.
به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره هواشناسی استان یزد پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳ و باتوجه به افزایش نسبی دما و وقوع گرد و غبار در مناطق مختلف استان یزد، بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، توصیههای بهداشتی و خودمراقبتی به شرح زیر برای شهروندان داشت:
افراد به ویژه کودکان، سالمندان و گروههای پرخطر، حتی الامکان نباید بین ساعات ۱۰ تا ۱۶ از منزل خارج شوند.
به هنگام حضور در فضای باز از ماسکهای مناسب مانند ماسکهای سه لایه جراحی، N۹۵ و FFP استفاده کنید.
فعالیت فیزیکی و ورزشی را در فضای باز تا حد امکان کاهش دهید.
خوردن آب، میوههای آبدار و مایعات خنک مثل شربت آبلیمو و قرار گرفتن در مکانهای خنک توصیه همگانی است.
لباسهای روشن و نخی بپوشید. رنگ روشن گرما را جذب نمیکند و لباس نخی به بدن اجازه تنفس میدهد.
در صورت پیدا شدن علائم شدید گرمازدگی، بایستی فرد به اورژانس و پزشک منتقل شود.
در مصرف حاملهای انرژی (آب و برق) صرفه جویی کنید.
در و پنجرهها و راههای ورود گرد و غبار به منزل یا محل کار را بررسی و از بسته و مسدود بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
سازهها و وسایلی که احتمال دارد به علت وزش باد به اطراف پرتاب شوند را محکم و ثابت کنید.
از رانندگی در منطقه گرد و غبار که دید افقی کم است پرهیز کنید و تا گذر توفان و بهبود دید افقی در بیرون جاده و محل امن توقف کنید.
هشدار سطح زرد شماره ۲۳ هواشناسی در استان یزد، مبنی بر ماندگاری توده هوای گرم در استان یزد تا روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه و نفوذ گرد و غبار به استان یزد صادر شده است و احتمال گرمازدگی ، کاهش دید افقی وافزایش مصرف حاملهای انرژی از جمله آب و برق از مخاطرات آن عنوان شده است.