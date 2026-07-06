بیش از ۱۰۸ هزار قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان و سخنگوی ستاد برگزاری مراسم ویژه تشییع رهبر شهید، با اشاره به مکتب و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: راهی که رهبر شهید در سال‌های مجاهدت، رهبری و خدمت ترسیم کرد، با همان روحیه ایستادگی، وحدت و خدمت ادامه خواهد یافت و حضور گسترده مردم در آیین‌های وداع و تشییع، نشانه پیوند عمیق آنان با آرمان‌ها و اندیشه‌های ایشان است.

وی افزود: استان قزوین همگام با دیگر نقاط کشور، با بسیج ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، حضوری گسترده و سازمان‌یافته در مراسم تشییع داشت؛ حضوری که با مشارکت اقشار مختلف مردم و برنامه‌ریزی مجموعه‌های خدمت‌رسان همراه بود.

سردار رفیعی آتانی با ارائه آمار نهایی اعزام زائران استان گفت: در مجموع سه روز برگزاری مراسم، ۱۰۸ هزار و ۱۹۳ نفر از مردم استان قزوین برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید به محل برگزاری مراسم اعزام شدند.

وی ادامه داد: در روز نخست ۲۱ هزار و ۶۳ نفر، در روز دوم ۳۲ هزار و ۳۱۴ نفر و در روز سوم ۵۴ هزار و ۸۱۶ نفر از نقاط مختلف استان قزوین در این مراسم حضور یافتند که مجموع اعزام‌ها به بیش از ۱۰۸ هزار نفر رسید.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسم ویژه تشییع رهبر شهید در پایان از حضور پرشور مردم و تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مجموعه‌های خدمات‌رسان، موکب‌ها و عوامل اجرایی قدردانی کرد و گفت: همدلی و همکاری شکل‌گرفته در استان، نمونه‌ای از انسجام و همبستگی در خدمت‌رسانی به مردم و برگزاری این رویداد بزرگ بود.

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