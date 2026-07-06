به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، بر اساس اعلام فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، کانی مختاری، بدمینتون‌باز آینده‌دار استان ایلام، در فهرست استعدادهای برتر دختران زیر ۸ سال کشور قرار گرفت.

در نامه ابلاغی فدراسیون بدمینتون که به هیئت‌های استانی ارسال شده، آمده است این انتخاب در راستای اجرای برنامه‌های کمیته استعدادیابی بانوان سال ۱۴۰۴ و با هدف شناسایی، ارزیابی و ساماندهی استعدادهای برتر کشور انجام شده است.

بر این اساس، کانی مختاری به عنوان نماینده استان ایلام در جمع استعدادهای برتر رده سنی زیر ۸ سال معرفی شده و جزئیات برنامه‌های آتی و زمان‌بندی مراحل بعدی از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ورزشکاران خردسال استان ایلام در رشته بدمینتون و نتیجه تلاش ورزشکار، خانواده و هیئت بدمینتون استان است.

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