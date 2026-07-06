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بر اساس نامه فدارسیون:

دختر بدمینتون‌باز ایلامی به جمع استعدادهای برتر کشور راه یافت

دختر بدمینتون‌باز ایلامی به جمع استعدادهای برتر کشور راه یافت
کد خبر : 1809643
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بر اساس ابلاغ فدارسیون بدمینتون کشور، دختر ایلامی به جمع استعدادهای برتر کشوری راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، بر اساس اعلام فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، کانی مختاری، بدمینتون‌باز آینده‌دار استان ایلام، در فهرست استعدادهای برتر دختران زیر ۸ سال کشور قرار گرفت.

در نامه ابلاغی فدراسیون بدمینتون که به هیئت‌های استانی ارسال شده، آمده است این انتخاب در راستای اجرای برنامه‌های کمیته استعدادیابی بانوان سال ۱۴۰۴ و با هدف شناسایی، ارزیابی و ساماندهی استعدادهای برتر کشور انجام شده است.

بر این اساس، کانی مختاری به عنوان نماینده استان ایلام در جمع استعدادهای برتر رده سنی زیر ۸ سال معرفی شده و جزئیات برنامه‌های آتی و زمان‌بندی مراحل بعدی از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ورزشکاران خردسال استان ایلام در رشته بدمینتون و نتیجه تلاش ورزشکار، خانواده و هیئت بدمینتون استان است.

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