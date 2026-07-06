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نجات سرنشینان محبوس در خودروی سواری در یزد

نجات سرنشینان محبوس در خودروی سواری در یزد
کد خبر : 1809534
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سه سرنشین محبوس در پی تصادف خودروی سواری در بلوار امیرکبیر یزد توسط آتش نشانان نجات یافتند.

به گزارش ایلنا از یزد، در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره تصادف خودروی سواری و محبوس شدن سه سرنشین در محدوده بلوار امیرکبیر یزد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۹ به همراه ۶ آتش‌نشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات، موفق شدند هر سه فرد محبوس را از داخل خودروی آسیب‌دیده خارج کنند.

مصدومان پس از رهاسازی، برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

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