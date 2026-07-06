به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با حضور در محورهای مواصلاتی استان و منطقه کوهین، از روند خدمات‌رسانی موکب‌های مستقر در این مسیرها بازدید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تکریم زائران و عزاداران «آقای شهید ایران» اظهار کرد: خدمت‌رسانی به زائران باید در شأن و جایگاه آنان باشد و تلاش خادمان موکب‌ها، علاوه بر تأمین رفاه مسافران، جلوه‌ای از روحیه ایثار، همدلی و مشارکت اجتماعی در استان به شمار می‌رود.

احمدپور افزود: با ارزیابی مستمر فرآیندهای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات، انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های متولی با هماهنگی کامل، ضمن حفظ امنیت و مدیریت ترافیک در محورهای مواصلاتی، شرایط مناسبی برای میزبانی شایسته و ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران و عزاداران فراهم کنند.

وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مسافران و زائران عبوری از مسیرهای منتهی به استان، با کمترین دغدغه از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

در این بازدید، سرهنگ تقی‌خانی رئیس پلیس راه استان و محمدحسن ارداقیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قزوین نیز حضور داشتند.

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