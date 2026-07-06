شامگاه خونین یکشنبه با چهار فوتی و مصدوم در محور رامهرمز ـ بهبهان
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تصادف خودروهای سمند و پژو ۴۰۵ در محور رامهرمز - بهبهان در شامگاه یکشنبه سه فوتی و یک مصدوم به جا گذاشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی در این خصوص گفت: این حادثه در ساعت ۲۱ شب گذشته به ستاد عملیات بحران دانشگاه اعلام شد.
وی افزود: مصدوم یک مرد ۳۷ ساله و فوتیها سه نفر مرد ۳۳، ۳۴ و ۵۵ ساله گزارش شده است که یکی از فوتیها در بیمارستان بوده است.
احمدی بلوطکی ادامه داد: مصدوم توسط آمبولانس به بیمارستان مادر رامهرمز انتقال یافت.