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خوزستان ۱۵ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹:۱۳

شامگاه خونین یکشنبه با چهار فوتی و مصدوم در محور رامهرمز ـ بهبهان

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تصادف خودروهای سمند و پژو ۴۰۵ در محور رامهرمز - بهبهان در شامگاه یکشنبه سه فوتی و یک مصدوم به جا گذاشت.