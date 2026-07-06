معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان مرکزی در روز سهشنبه 16 تیر ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: به منظور تسهیل حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، فعالیت کاری دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و مؤسسات دولتی این استان در روز سهشنبه 16 تیر ماه سال جاری را تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: این تصمیمات با توجه به برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید در شهر قم و به منظور تسهیل حضور و مشارکت شهروندان استان مرکزی در این مراسم، همچنین با توجه به تردد گسترده زائران از جادههای استان، بنابر دستور استاندار مرکزی، اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: خدمات ضروری و عمومی بدون وقفه در استان مرکزی ادامه دارد و واحدهای کشیک دستگاههای اجرایی و بانکها، مراکز امدادی، درمانی، خدماترسان، امنیتی و انتظامی طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه میدهند تا خدمترسانی به شهروندان با هیچگونه اختلالی مواجه نشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: همچنین مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتشنشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای خدماترسان و عملیاتی از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و خدمات خود را طبق روال معمول و بدون وقفه به شهروندان ارائه خواهند کرد.